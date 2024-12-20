ABD, İsrail'in Gazze'de Soykırım İddialarını Reddetti - Son Dakika
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ABD, İsrail'in Gazze'de Soykırım İddialarını Reddetti

ABD Dışişleri, Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'in soykırım yaptığı raporuna katılmadıklarını açıkladı.

20.12.2024 01:46
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Uluslararası Af Örgütünün, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere soykırım uyguladığına dair raporuna "katılmadıklarını" bildirdi.

Sözcü Yardımcısı Patel, günlük basın toplantısına gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

Patel, Uluslararası Af Örgütünün İsrail'i soykırımcı olarak nitelediği raporuna ilişkin, "Böyle bir raporun sonuçlarına katılmıyoruz. Geçmişte olduğu gibi şimdi de soykırım iddialarını asılsız bulmaya devam ediyoruz." dedi.

Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum örgütlerinin "hayati rolünü" kabul ettiklerini belirten Patel, "Bu terimin (soykırım) burada geçerli olduğuna inanmıyoruz." diye konuştu.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü, "İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım suçu işlediği"ni belirttiği raporunu 5 Aralık'ta yayımlamıştı.

Esed rejiminin sivillere yaptığı işkencelere değindi

Patel, Esed rejiminin suçlarının soruşturulması konusunda ABD'nin tutumunun sorulması üzerine, "Esed rejimi, Suriye'de uzun zaman insanları gözaltına aldı, yok etti, işkence edip öldürdü." ifadesini kullandı.

Rejimin düşmesini "temel bir adalet eylemi" olarak değerlendiren Patel, "Bu, uzun süredir acı çeken Suriye halkının ülkeleri için daha iyi bir gelecek inşa etmesi için tarihi bir fırsat anıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Patel, Suriye'den kaçtığı için Esed'in işlediği suçlara ilişkin pratik olarak bir soruşturmanın "nasıl yürütüleceği" konusundaki zorluğa dikkati çekti.

Suriye'nin geleceğine odaklandıklarını söyleyen Patel, Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve İsrail dahil "Suriye'nin komşularını desteklemek için bir altyapı kurmak istediklerini" kaydetti.

Kaynak: AA

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