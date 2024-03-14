ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a olası saldırısına şartlı destek verebilir

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a olası saldırısına şartlı destek vereceği iddia edildi.
ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberinde, Biden yönetiminin Refah'a geniş çaplı bir saldırıdan kaçınması halinde, İsrail'in kentteki "üst düzey Hamas üyelerini hedef almasını" destekleyeceği öne sürüldü.
Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li 4 yetkiliye göre, yapılan özel görüşmelerde İsrail'e "topyekün savaştan ziyade 'terörle mücadele' operasyonlarına yakın bir planı destekleyebileceklerinin sinyalini verdiği" belirtildi.
Haberde, Biden yönetiminin bazı üst düzey yetkililerinin, İsrail'in Refah'a yakın zamanda büyük bir saldırı düzenlemesine şüpheyle baktığına işaret edilirken, ABD Savunma Bakanlığından bir yetkilinin ise "(İsrail) Güçlerini yeniden konumlandırmak zorunda olurlardı ancak bu olmadı. (Bu nedenle saldırı) Yakın değil." dediği kaydedildi.
Söz konusu yetkili, İsrail ordusunun Refah'ta "eylemde bulunmamasının İsrail'in ABD uyarılarını dikkate aldığının işareti" olduğu değerlendirmesini yaptı.
Haberde, İsrail'in Refah'a nasıl bir saldırı gerçekleştireceğinin "ABD ile ittifakının durumunu etkileyeceği" yorumuna yer verildi.
Biden'ın İsrail'e silah göndermeye herhangi bir kısıtlama getirmediğini ifade eden yetkililer, ancak İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesi halinde bunu gündeme alabileceğini belirtti.
Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.
İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti.
Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.
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