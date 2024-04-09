ABD, İsrail'in Refah kentine yönelik kara operasyonu hakkında bilgilendirilmedi - Son Dakika
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ABD, İsrail'in Refah kentine yönelik kara operasyonu hakkında bilgilendirilmedi

ABD yönetimi, İsrail'in, Filistinlilerin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara operasyonunun tarihi hakkında bilgilendirilmediklerini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Refah operasyonu için tarih belirlendiği açıklamasına ilişkin konuştu.

09.04.2024 10:20
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ABD yönetimi, İsrail'in, Filistinlilerin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara operasyonunun tarihi hakkında bilgilendirilmediklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Refah operasyonu için tarih belirlendiği açıklamasına ilişkin konuştu.

Kara operasyonuna ilişkin bilgilendirilmediklerini belirten Miller, "Henüz Refah'ta bulunan 1,4 milyon siville alakalı güvenilir bir plan sunduklarını görmedik." ifadesini kullandı.

Refah'a yönelik "geniş çaplı bir operasyon"un siviller üzerinde kötü etkileri olacağını söyleyen Miller, nihayetinde bunun da İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

Miller, "Onlara (İsrail), hala Refah'ta kalan Hamas'ı yenmek ve meşru hedefe ulaşmak için daha iyi bir yol olduğunu düşündüğümüzü açıkça belirttik." diye konuştu.

Netanyahu dün, Refah'a kara saldırısına ilişkin, "Bu olacak, bir tarih var." ifadelerine yer vermiş, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti.

Beyaz Saray, dün ABD ile İsrail heyetleri arasında bu hafta Washington'da yapılması beklenen Refah görüşmelerinin "devam eden ateşkes müzakereleri" nedeniyle bir kez daha ertelendiğini bildirmişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Matthew Miller, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'in Refah kentine yönelik kara operasyonu hakkında bilgilendirilmedi - Son Dakika

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