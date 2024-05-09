ABD, İsrail'in Refah'ta büyük bir kara operasyonu gerçekleştirmesinden endişe duyuyor - Son Dakika
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ABD, İsrail'in Refah'ta büyük bir kara operasyonu gerçekleştirmesinden endişe duyuyor

ABD, İsrail\'in Refah\'ta büyük bir kara operasyonu gerçekleştirmesinden endişe duyuyor

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'in Refah'ta 'büyük bir kara operasyonu' gerçekleştirmesinden endişe duyduklarını belirterek, 'İsrail'e hedeflerine ulaşmaları için başka yollar olduğunu söyledik.' dedi. Wood, İsrailli muhataplarıyla iletişimlerinin sürdüğünü ve umarım tavsiyelerini duyarlar.

09.05.2024 22:41
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NEW ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'in Refah'ta "büyük bir kara operasyonu" gerçekleştirmesinden endişe duyduklarını belirterek, "İsrail'e hedeflerine ulaşmaları için başka yollar olduğunu söyledik." dedi.

Wood, AA muhabirinin, "ABD Başkanı Joe Biden, Refah konusunda İsrail'in henüz 'kırmızı çizgiyi' geçmediğini söyledi. Silah sevkiyatını Refah'a yönelik büyük bir saldırı olursa durduracağını kaydetti. İsrail, halihazırda Refah'a saldırıyor. 100 bin kişi yerinden edildi. ABD yönetimi için büyük saldırı tanımı nedir? İsrail'e sevkiyatı durdurmak için ABD'nin ne görmesi gerekir?" sorularını yanıtladı.

"Büyük bir kara operasyonundan endişe duyuyoruz." diyen Wood, İsrailli muhataplarıyla konuya ilişkin iletişimlerinin sürdüğünü aktardı.

Wood, "İsrail'e hedeflerine ulaşmaları için başka yollar olduğunu söyledik. Umarım tavsiyelerimizi duyarlar." dedi.

Yerinden edilenlerle ilgili Wood, "Rakamlara hakimim." demekle yetindi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'in Refah'ta büyük bir kara operasyonu gerçekleştirmesinden endişe duyuyor - Son Dakika

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