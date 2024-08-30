ABD, İsrail'in Dünya Gıda Programı aracına ateş açmasını kabul edilemez olarak tanımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İsrail'in Dünya Gıda Programı aracına ateş açmasını kabul edilemez olarak tanımladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Dünya Gıda Programı'nın (WFP) bir ekibinin bulunduğu araca ateş açmasını 'kabul edilemez bir hata' olarak tanımlayarak derin endişe duyduğunu bildirdi. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı da İsrail'in bu tür saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

30.08.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) bir ekibinin bulunduğu araca İsrail ordusu tarafından ateş edilmesini "kabul edilemez bir hata" olarak tanımlarken, konuya ilişkin "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

İsmini açıklamayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, ABD hükümetinin 27 Ağustos'ta bir WFP aracına ateş açılması da dahil olmak üzere Gazze'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına karşı devam eden olaylardan derin endişe duyduğunu belirtti.

Söz konusu olayı "kabul edilemez bir hata" olarak tanımlayan sözcü, İsrail hükümetinin olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın kapsamlı ve şeffaf olmasının önemine dikkati çekti.

Sözcü ayrıca, ABD'nin Gazze'de son derece zor koşullar altında çalışan insani yardım görevlilerinin çabaları için "minnettar" olduğunu aktardı.

Öte yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) bir oturumda yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bir WFP aracına defalarca ateş açmasından endişe duyduğunu kaydetti.

Wood, "İsrail sadece hatalarını üstlenmekle kalmamalı, aynı zamanda ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) personeline bir daha ateş açmamasını sağlamak için somut adımlar atmalıdır." dedi.

BM ve diğer insani yardım kuruluşlarına yönelik tüm saldırı ve tehdit söylemlerinin durdurulmasını talep eden Wood, bu olayların "insani yardım çalışanlarını hem Gazze'de hem de küresel olarak daha fazla risk altına soktuğunu" ifade etti.

Wood, Gazze'de düzenlenecek çocuk felci aşısı kampanyasının önemine işaret ederek, İsrail hükümetine "bu süre zarfında daha fazla tahliye emri vermekten kaçınması" çağrısında bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki, İsrail'in tahliye emirlerini kınayarak, bunun "Filistinlilere güvenli bir yer bırakmayarak karmaşaya neden olduğunu" söyledi.

İsrail ordusunun BM ve insani yardım kuruluşlarının araçlarını hedef almasının "dehşet verici ve kabul edilemez" olduğunu belirten Kariuki, "İsrail, insani yardım çalışanlarını korumak için derhal gerekli adımları atmalı ve olaylardan kendi personeli sorumluysa onları sorumlu tutmalıdır." diye konuştu.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerini şiddetle kınayarak, İsrail'in "uluslararası hukuku ve Konsey kararlarını ihlal etmeye devam ettiğini" vurguladı.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den 28 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "27 Ağustos akşamı Vadi Gazze Köprüsü'ndeki bir İsrail kontrol noktasına birkaç metre uzaklıkta bir WFP ekibinin ateş altında kalmasının ardından Gazze'deki personelin hareket etmesi bir sonraki bildirime kadar durduruldu." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, İsrail, Dünya, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'in Dünya Gıda Programı aracına ateş açmasını kabul edilemez olarak tanımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
17:58 Hindistan’da Dalit Anne ve Oğlu Polis Merkezinde Şiddete Uğradı Hindistan'da Dalit Anne ve Oğlu Polis Merkezinde Şiddete Uğradı
17:49 Göztepe maçında saldırıya uğramıştı Tahkim Kurulu’ndan Ali Koç’un cezasına indirim Göztepe maçında saldırıya uğramıştı! Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'un cezasına indirim
17:31 Sebebi taraftarlar UEFA’dan maça saatler kala Trabzonspor’a ceza Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza
17:05 Yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
16:41 İşin içinde Mbappe de var Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e yeni görev İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev
16:41 Çorum’da evden kaçan maymun mahalleyi birbirine kattı, 1 kişi yaralandı Çorum'da evden kaçan maymun mahalleyi birbirine kattı, 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 12:48:34. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, İsrail'in Dünya Gıda Programı aracına ateş açmasını kabul edilemez olarak tanımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement