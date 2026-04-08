ABD-İsrail-İran Savaşında 40. Günde Ateşkes Sağlandı, Müzakereler İslamabad'da Başlıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İsrail-İran Savaşında 40. Günde Ateşkes Sağlandı, Müzakereler İslamabad'da Başlıyor

08.04.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu ateşkesle İran'a yönelik saldırılar iki haftalığına askıya alındı. İran'ın 10 maddelik teklifi müzakerelere zemin oluştururken, İsrail Lübnan'ı kapsamadığını vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes için görüşmeler cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak. Reuters'a göre İran'ın müzakere heyeti lideri henüz belirlenmedi, ancak İran basınına göre en olası isim İran Meclis Başkanı Galibaf olarak görülüyor.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ettiğini belirterek, bu ateşkesin iki taraflı olacağını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu. İsrail ordusu, ateşkes kararının ardından İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı, ancak Lübnan'da Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği belirtildi.

İran'da Lavan Rafinerisi'nde ve Sırrı Adası'nda kaynağı bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Trump, İran'ın 10 maddelik planının gayet iyi göründüğünü ve müzakerelere zemin oluşturduğunu söyledi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmayı, ABD ve müttefiklerinin ise saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirterek, iyi niyetle uygulanırsa başarılabileceğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ateşkesin İran'ın arzuladığı genel ilkelerin kabulüyle sağlandığını ifade etti. İran devlet medyası tarafından açıklanan 10 maddelik ateşkes şartları arasında ABD'nin saldırmazlık garantisi vermesi, Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü geçiş, uranyum zenginleştirmenin kabulü, yaptırımların kaldırılması, zararların tazmini ve ABD savaş güçlerinin bölgeden çekilmesi yer alıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

ABD Başkanı, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Enerji, Güncel, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:23:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.