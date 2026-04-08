ABD-İsrail-İran Savaşında 40. Günde Ateşkes Sağlandı, Müzakereler İslamabad'da Başlıyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes için görüşmeler cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak. Reuters'a göre İran'ın müzakere heyeti lideri henüz belirlenmedi, ancak İran basınına göre en olası isim İran Meclis Başkanı Galibaf olarak görülüyor.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ettiğini belirterek, bu ateşkesin iki taraflı olacağını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu. İsrail ordusu, ateşkes kararının ardından İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı, ancak Lübnan'da Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği belirtildi.

İran'da Lavan Rafinerisi'nde ve Sırrı Adası'nda kaynağı bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Trump, İran'ın 10 maddelik planının gayet iyi göründüğünü ve müzakerelere zemin oluşturduğunu söyledi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmayı, ABD ve müttefiklerinin ise saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirterek, iyi niyetle uygulanırsa başarılabileceğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ateşkesin İran'ın arzuladığı genel ilkelerin kabulüyle sağlandığını ifade etti. İran devlet medyası tarafından açıklanan 10 maddelik ateşkes şartları arasında ABD'nin saldırmazlık garantisi vermesi, Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü geçiş, uranyum zenginleştirmenin kabulü, yaptırımların kaldırılması, zararların tazmini ve ABD savaş güçlerinin bölgeden çekilmesi yer alıyor.