ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da yıkım giderek ağırlaşıyor

İran'ın başkenti Tahran, 28 Şubat'tan bu yana ABD- İsrail tarafından yoğun şekilde bombalanırken, kentteki yıkım giderek artıyor.

ABD ve İsrail'in geçen ay sonunda İran'a başlattığı hava saldırıları devam ediyor. İran'ın 20'den fazla kentini hedef alan hava saldırıları başkent Tahran'da yoğunlaşıyor.

Füze saldırılarının yanı sıra ABD ve İsrail savaş uçakları 28 Şubat'tan bu yana Tahran'a gece gündüz adeta bomba yağdırıyor.

ABD ile İsrail'in 6 gündür aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle İran'ın başkentinde yıkım giderek ağırlaşıyor.

-Sitedeki saldırıda en az 18 kişi öldü

Tahran'da en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri de İran-Irak Savaşı'nda ölen İranlı askerlerin ailelerinin yaşadığı "Şehit Burucerdi Sitesi" oldu.

Bu siteye saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki İranlı yetkililer, saldırıya uğrayan sitedekilerin tamamın sivil olduğunu belirtiyor.

Onlarca ailenin yaşadığı söz konusu site dün ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu. AA ekibi, saldırılar sonrası "Şehit Burucerdi Sitesi'nde" oluşan ağır hasarı görüntüledi.

Saldırıların bıraktığı yıkım sitenin girişinden itibaren açıkça görülüyor. Hurdaya dönen ve kullanılamaz hale onlarca araç ve çok sayıda konutta oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

Site içerisinde yer alan ve her biri 8 katlı olan 4 bina kullanılmaz hale gelirken, evlerinde hasar oluşan İranlılar, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla tahliye olma telaşında.

Evleri hasar alan veya kullanılamaz hale gelen birçok İranlı, gözyaşları eşliğinde belediye ekiplerince enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti.

Belediye ekipleri enkazın büyük kısmını kaldırsa da saldırıların bıraktığı yıkımın ağır izi duruyor ve patlamaların etkisiyle yanan evlerden zaman zaman duman yükseliyor.