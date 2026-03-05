ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da yıkım giderek ağırlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da yıkım giderek ağırlaşıyor

05.03.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail tarafından yoğun şekilde bombalanırken, kentteki yıkım giderek artıyor.

İran'ın başkenti Tahran, 28 Şubat'tan bu yana ABD- İsrail tarafından yoğun şekilde bombalanırken, kentteki yıkım giderek artıyor.

ABD ve İsrail'in geçen ay sonunda İran'a başlattığı hava saldırıları devam ediyor. İran'ın 20'den fazla kentini hedef alan hava saldırıları başkent Tahran'da yoğunlaşıyor.

Füze saldırılarının yanı sıra ABD ve İsrail savaş uçakları 28 Şubat'tan bu yana Tahran'a gece gündüz adeta bomba yağdırıyor.

ABD ile İsrail'in 6 gündür aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle İran'ın başkentinde yıkım giderek ağırlaşıyor.

-Sitedeki saldırıda en az 18 kişi öldü

Tahran'da en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri de İran-Irak Savaşı'nda ölen İranlı askerlerin ailelerinin yaşadığı "Şehit Burucerdi Sitesi" oldu.

Bu siteye saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki İranlı yetkililer, saldırıya uğrayan sitedekilerin tamamın sivil olduğunu belirtiyor.

Onlarca ailenin yaşadığı söz konusu site dün ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu. AA ekibi, saldırılar sonrası "Şehit Burucerdi Sitesi'nde" oluşan ağır hasarı görüntüledi.

Saldırıların bıraktığı yıkım sitenin girişinden itibaren açıkça görülüyor. Hurdaya dönen ve kullanılamaz hale onlarca araç ve çok sayıda konutta oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

Site içerisinde yer alan ve her biri 8 katlı olan 4 bina kullanılmaz hale gelirken, evlerinde hasar oluşan İranlılar, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla tahliye olma telaşında.

Evleri hasar alan veya kullanılamaz hale gelen birçok İranlı, gözyaşları eşliğinde belediye ekiplerince enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti.

Belediye ekipleri enkazın büyük kısmını kaldırsa da saldırıların bıraktığı yıkımın ağır izi duruyor ve patlamaların etkisiyle yanan evlerden zaman zaman duman yükseliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, 28 Şubat, Tahran, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da yıkım giderek ağırlaşıyor - Son Dakika

Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:32:39. #7.12#
SON DAKİKA: ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da yıkım giderek ağırlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.