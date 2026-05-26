ABD-İsrail Saldırısı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İran basını, dün gün doğumunda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik ABD- İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
SNN'nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, "Dün şafak vakti Amerikan-Siyonist savaş uçakları Lark Adası'nın güneyindeki birkaç İran gemisini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.
Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin kimlik tespiti yapıldığı ve can kaybının artabileceği bildirildi.
