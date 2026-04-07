Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İsrail Saldırısı Tahran'daki Üstün Eğitime Zarar Verdi

07.04.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne düzenlediği saldırılarda ciddi hasar oluştu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

AA ekibi, ABD-İsrail saldırısı nedeniyle Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde oluşan hasarın boyutunu görüntüledi.

Saldırılarda üniversitenin İnşaat, Elektrik ve Bilim Felsefesi Bölümü ile Nano Teknoloji ve Çevre Araştırma Enstitüsü'nün zarar gördüğü, birçok binanın da yıkıldığı görüldü.

Yıkılan binaların enkazında bilgisayarlar, eğitim materyalleri ve çeşitli elektronik malzemeler dikkat çekerken, yıkıntıların üzerine Minab saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğrafları yerleştirildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden İranlı komutanların fotoğraflarının da enkaz önüne gerilen ipler üzerine asıldığı görüldü.

Saldırıda üniversite kampüsü içindeki bir mescit de zarar gördü.

Şerif Teknoloji Üniversitesi, İran'da 1963'te başlayan ve "Beyaz Devrim" olarak bilinen modernleşme hareketinin önemli simgelerinden biriydi.

1966 yılında Arya Mehr Üniversitesi adıyla kurulan Şerif Teknoloji Üniversitesi'nin mezunları arasında, "Matematiğin Nobeli" olarak bilinen Fields Madalyası sahibi Meryem Mirzahani de bulunuyor.

Üniversite, İran'ın, uluslararası alanda da özellikle mühendislik programlarında öne çıkan önemli eğitim merkezlerinden biriydi.

İran yönetimi, son günlerde üniversitelere yönelik saldırıların artması üzerine konuyu Birleşmiş Milletlere taşıma kararı aldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Teknoloji, Güvenlik, Tahran, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:25:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.