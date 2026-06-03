ABD, İsrail ve Lübnan Müzakerelerine Ev Sahibi Oluyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasında doğrudan müzakerelerin dördüncü turuna ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke heyetlerinin salı günü bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini dile getiren Pigott, "Son 20 yılın başarısızlıklarından sıyrılarak Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis etmeyi ve İsrail'in güvenliğini sağlamayı amaçlayan kapsamlı anlaşmaya doğru ilerlerken, siyasi ve güvenlik kulvarlarında ilerleme devam ediyor." ifadesini kullandı.

Pigott, ABD'nin bu tarihi müzakerelerde arabuluculuk yapma kararlılığını da yineleyerek, bir sonraki turun çarşamba günü yapılmasının planlandığını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.