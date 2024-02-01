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ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli yakalandı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Sarıyer'de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

01.02.2024 13:54
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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, SARIYER'DE bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Sarıyer'de saat 12.00 sıralarında ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi girmeye çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Konsolosluğa girmeye çalışan şüphelinin yere yatırılarak kelepçelendiği ve polis otosuna bindirildiği anlar kameraya yansıdı.

Konsolosluğa girmek isterken yakalanan şüphelinin yakalandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, polisin yakaladığı şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği ve daha sonra ayağa kaldırarak üst araması yaptığı görülüyor. Şüphelinin polis otosuna bindirildiği anlarda görüntülere yansıdı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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