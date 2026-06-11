ABD İstihbaratı, Dr. Trita Parsi'yi İnceliyor

ABD Dışişleri Bakanlığının, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarıyla başlayan savaşa karşıt tutumu gerekçesiyle ABD merkezli düşünce kuruluşu Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsünün Başkan Yardımcısı Dr. Trita Parsi'ye yönelik soruşturma başlattığı iddia edildi.

ABD merkezli yayın organı "The Free Press"in, incelenen iç belgeler ve ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Parsi, Washington yönetiminin merceğine takıldı.

Dışişleri Bakanlığının, "sadece görüşlerini bildirmek isteyen bir yorumcudan" daha fazlası olduğu düşünülen Parsi'ye yönelik soruşturma başlattığı ve yeşil kartını iptal edip sınır dışı etmeye çalışacağı ileri sürüldü.

Hükümetten bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "ülke içindeki İran etkisiyle mücadele" konusunda net olduğunu savunarak, "düşmanlarını destekleyen ve çalışmalarıyla onları hedeflerine yaklaştıran kişilerin" incelenmeye devam edileceğini ifade etti.????????

Öte yandan, Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsünün ve şahsi olarak Parsi'nin de dava ve gözaltı ihtimallerini aylar öncesinden değerlendirdiği ve avukat tutma sürecine başladığı iddia edildi.

Çeyrek asırdan uzun süredir ABD'de yaşayan İran doğumlu Parsi, çeşitli uluslararası yayın kuruluşlarına verdiği demeçlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşa girerek "kendini çıkmaza soktuğuna" ve Tahran ile diplomasinin tek çıkış yolu olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu.