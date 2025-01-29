ABD Kongo'da Çatışmalar Nedeniyle Ülkeyi Terk Çağrısı Yaptı

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ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Goma kentindeki çatışmalar nedeniyle başkent Kinşasa'da başlayan protestoların ardından, vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

ABD'nin Kinşasa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, başkentte şiddet olaylarının arttığı uyarası yapılarak, ABD vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

N'Djili Uluslararası Havalimanı'nın ticari uçuşlara devam ettiği kaydedilen açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin bir sonraki karara kadar kapalı olacağı belirtildi.

Kinşasa'nın çeşitli noktalarında toplanan göstericiler, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun Goma'yı kuşatmasına ve isyancılara destek verdiği iddia edilen Ruanda'ya karşı protestolar başlatmıştı.

Göstericiler arasındaki bazı öfkeli gruplar, uluslararası toplumun ülkelerinde yaşanan insani krize sessiz kaldığı gerekçesiyle Ruanda, Fransa, Belçika ve Kenya büyükelçiliklerini ateşe vermiş, ABD ve Japonya büyükelçiliklerine saldırı girişiminde bulunmuştu.

Şiddet olayları sonrasında, Uganda Havayolları Kinşasa'ya olan uçuşlarını askıya almıştı.

?KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı, yaklaşık 1 milyon nüfuslu kentin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi ve Goma Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.