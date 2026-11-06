ABD, Küba hükümetiyle bağlantılı 8 kuruluş, 2 kişi ve 5 tankere yeni yaptırım getirdi - Son Dakika
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ABD, Küba hükümetiyle bağlantılı 8 kuruluş, 2 kişi ve 5 tankere yeni yaptırım getirdi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Havana hükümetiyle bağlantılı 8 kuruluş, 2 kişi ve 5 petrol tankerine yaptırım kararı aldı. Yaptırımlar, Küba ordusunun gelir kaynaklarını ve silahlı kuvvetlere ekipman sağlayan iki Çinli savunma yüklenicisini hedefliyor.

ABD, Küba yönetimine ve "askeri elitlerine" karşı ekonomik baskı dalgasının son aşaması olarak Havana hükümeti ile bağlantılı sekiz kuruluş, iki kişi ve beş petrol tankerine yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ada ülkesine karşı yeni yaptırımlar açıklanırken bunun, Küba ordusunun "yasa dışı" gelir kaynaklarını, enerji tedarik bağlantılarını, hükümet içindeki "seçkinleri" ve ülkenin silahlı kuvvetlerine ekipman sağlayan Çinli savunma yüklenicilerini hedef aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptırımlar konusunda, "Trump yönetimi, Küba rejiminin adanın kaynaklarını askeri elitine aktarmasına, rejim içindekilerin ve aile üyelerinin şeffaf olmayan offshore ağlarından kar elde etmesine ve Küba'nın ABD'yi ve çıkarlarını tehdit etmek, casusluk yapmak ve komplo kurmak için düşmanca Amerikan karşıtı aktörlerden oluşan küresel bir koalisyon için bir üs görevi görmeye devam etmesine seyirci kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Alınan tedbirler çerçevesinde, "Sociedad Mercantil Duna S.A." adlı tedarik firması aracılığıyla Küba Silahlı Kuvvetlerine malzeme ve teknoloji desteği sağlayan iki Çinli devlet savunma yüklenicisi yaptırım listesine alındı.

Yetkililer diğer taraftan, Mariel Konteyner Terminali'nde lojistik ve liman altyapısından sorumlu eski ticari direktör ve ordunun ticari holdingi GAESA'nın yöneticisi Ania Guillermina Lastres Morera'nın kızı Any Rodriguez Lastres'e de yaptırım uygulama kararı aldı.

Bunun yanı sıra Küba'ya petrol taşıyan 5 tankerin de ABD'nin yaptırım listesinde yer aldığı belirtildi.

Washington'ın son yaptırım kararının ardından Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 10 ay içinde Küba halkının, ABD'nin ekonomik ablukasının benzeri görülmemiş şekilde sıkılaştırılmasına, deniz ablukasına eşdeğer bir enerji kuşatmasına ve ikincil yaptırımların uygulanmasına maruz kalmasını kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden kısa süre önce Küba'ya bir operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili bir soruya, "Başarısız bir ülke. Çok yakında oraya tekrar insanlarımızı göndereceğiz" yanıtını vermiş ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, bu ada ülkesiyle ilgili durumu yakından takip ettiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA
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