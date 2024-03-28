ABD, Kuzey Kore'ye Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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ABD, Kuzey Kore'ye Yaptırım Uyguladı

ABD, Kuzey Kore'nin 'kitle imha silahları programına' destek verdiği gerekçesiyle 6 kişiye ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladığını bildirdi. Yaptırım uygulananların Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden olduğu belirtilirken, bu yaptırımların Güney Kore ile işbirliği içerisinde gerçekleştiği ifade edildi. Birleşmiş Milletlerden (BM) uzmanların hazırladığı raporlarda, Kuzey Kore'nin siber faaliyetlerinden elde ettiği döviz gelirlerinin silah programlarını finanse ettiği ve bilgisayar korsanlarının dijital kripto para çaldığı iddiaları yer almıştı.

28.03.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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ABD, Kuzey Kore'nin "kitle imha silahları programına" destek verdiği gerekçesiyle 6 kişiye ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) uyguladığı yaptırımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin "kitle imha silahları programına" destek verdiği gerekçesiyle 6 kişiye ve 2 kuruluşa yaptırım uygulandığı belirtildi.

Yaptırım uygulananların Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu aktörler aracılığıyla elde edilen fonlar, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları programlarını desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Bu yaptırımların Güney Kore ile işbirliği içerisinde gerçekleştiği bilgisini paylaşan Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson, "Bu ortak eylem, Kuzey Kore'nin yasa dışı ve istikrarı bozucu faaliyetleri için gelir elde etme çabalarını sekteye uğratma kararlılığımızı yansıtmaktadır." yorumunu yaptı.

Birleşmiş Milletlerden (BM) uzmanların hazırladığı raporda, Kuzey Kore'nin siber faaliyetlerinden elde ettiği döviz gelirlerinin yaklaşık yarısıyla silah programlarını finanse ettiği öne sürülmüştü.

BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırım Komitesi uzmanlarının 2021'de hazırladığı raporda ise Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2020'de 300 milyon dolardan fazla dijital kripto para çaldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Kuzey Kore'ye Yaptırım Uyguladı - Son Dakika

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