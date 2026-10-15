ABD'li Büyükelçi Huckabee, Israel Hayom'un İsrail'de hükümet baskısı haberini yalanladı - Son Dakika
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ABD'li Büyükelçi Huckabee, Israel Hayom'un İsrail'de hükümet baskısı haberini yalanladı

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Israel Hayom, ABD'nin 27 Ekim'deki seçimlerin ardından İsrail'de geniş tabanlı hükümet kurulması için baskı yaptığını iddia etti. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee ise haberi yalanlayarak Washington'ın İsrail seçimlerini manipüle etmediğini savundu.

ABD'nin 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından İsrail'de geniş tabanlı bir "ulusal birlik hükümeti" kurulması için baskı yaptığı iddia edildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Orta Doğu'da kapsamlı bir diplomatik girişimi sessizce yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimlerin ardından kısa bir süre daha görevde kalıp başbakanlıktan ayrılması karşılığında Abraham Anlaşmalarının genişletilmesinin planlandığı öne sürüldü.

ABD'nin Orta Doğu'daki çeşitli aktörlerle görüştüğü ve kapsamlı diplomatik kararlar alabilecek geniş tabanlı bir İsrail hükümeti kurulmasını gündeme getirdiği iddia edilen habere göre, üst düzey bir ABD yetkilisi, bu mesajın İsrailli üst düzey siyasi figürlere ulaştığını savundu.

Haberde, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, başta Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olmak üzere birçok üst düzey parti lideriyle bir araya geldiği ve Washington yönetiminin İsrail'de aşırılıkçı unsurları barındırmayan geniş tabanlı bir hükümeti memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.

Plana göre, Netanyahu'nun Likud Partisi ile Eisenkot'un Yashar Partisi'nin başı çektiği bir hükümet kurulmasının ve Netanyahu'nun en fazla 2 yıl iktidarda kalıp istikrarı sağlamak için çalıştıktan sonra siyaseti bırakmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Trump'ın F-35 satışı ve sivil nükleer tesis kurulması gibi tekliflerle Suudi Arabistan'ı Abraham Anlaşmalarına katılmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürülen haberde, Riyad'ın bunu İsrail hükümetinin değişmesi şartına bağladığı savunuldu.

Habere göre, diplomatik yetkililer bu öneriyi Orta Doğu'da stratejik bir değişim fırsatı olarak görüyor ve dünya çapında giderek artan İsrail karşıtı havanın dağılmasını sağlayabileceğini düşünüyor.

Eisenkot'un koalisyona katılmak için bir dizi şart öne sürmesinin beklendiği iddia edilen haberde, bu şartlar şöyle sıralandı:

"Netanyahu'nun planlandığı gibi görevden ayrılacağına dair kesin bir taahhüt, yargı reformu sırasında kabul edilen yasaların yürürlükten kaldırılması, İsrail demokrasisi içindeki denetim ve denge mekanizmalarının yeniden yapılandırılması ve 7 Ekim olaylarına ilişkin bir devlet soruşturma komisyonu kurulması."

ABD'nin İsrail Büyükelçisi yalanladı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Israel Hayom gazetesinde yayımlanan haberi yalanlayarak "Bu kesinlikle doğru değil." iddiasında bulundu.

Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD hükümeti İsrail'in seçimlerini manipüle etmeye çalışmıyor veya İsrail Başbakanı'na ne yapması gerektiğini söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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