ABD'li Cumhuriyetçi Senatörler, UCM Başsavcısını İsrail Yetkililerine Yönelik Tutuklama Emri Çıkarmamak Konusunda Tehdit Etti - Son Dakika
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ABD'li Cumhuriyetçi Senatörler, UCM Başsavcısını İsrail Yetkililerine Yönelik Tutuklama Emri Çıkarmamak Konusunda Tehdit Etti

ABD\'li Cumhuriyetçi Senatörler, UCM Başsavcısını İsrail Yetkililerine Yönelik Tutuklama Emri Çıkarmamak Konusunda Tehdit Etti

Bir grup ABD'li Cumhuriyetçi senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarmaması konusunda uyararak 'ağır yaptırımlarla' tehdit etti. Senatörler, Başsavcı Han'a yönelik tehdit içerikli mektupta, İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız şeklinde ifadeler kullanarak yaptırımlar ve seyahat engeli gibi önlemler alacaklarını belirtti.

06.05.2024 19:25
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Bir grup ABD'li Cumhuriyetçi senatör, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililere yönelik uluslararası tutuklama emri çıkarmaması konusunda uyararak "ağır yaptırımlarla" tehdit etti.

Zeteo adlı internet sitesinde yer alan haberde, aralarında Tom Cotton, Marco Rubio ve Ted Cruz gibi isimlerin yer aldığı 12 Cumhuriyetçi senatörün UCM Başsavcısı Han'a gönderdiği tehdit içerikli mektuba yer verildi.

Mektupta, Başsavcı Han'a hitaben, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer için tutuklama kararı çıkarması halinde, bu durumun "yalnızca İsrail'in egemenliğine değil, aynı zamanda ABD'nin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak" yorumlanacağı ve "ağır yaptırımlarla sonuçlanacağı" öne sürüldü.

UCM Başsavcısına yönelik, "İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız." tehdidinde bulunan senatörler, "Han'ın çalışanları ve ortaklarına yaptırım uygulayacakları, Başsavcı ve ailesinin ABD'ye girişlerini engelleyecekleri" tehdidinde bulundu.

Mektubun sonunda ise UCM Başsavcısına hitaben, "uyarıldınız." ifadelerine yer verildi.

UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaracağı iddiası

UCM Başsavcısı Han, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, Gazze'de soykırım işlemekle suçlanan Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yöneticiler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları iddiaları üzerine "görevlileri engelleme, sindirme veya uygunsuz şekilde etkilemeye yönelik tüm girişimlerin derhal durdurulması" çağrısı yapmıştı.

Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında muhtemel tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti.

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

Adı açıklanmayan İsrailli iki yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'a ilettiği kaydedilmişti. Görüşmede Netanyahu'nun Biden'dan, UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li Cumhuriyetçi Senatörler, UCM Başsavcısını İsrail Yetkililerine Yönelik Tutuklama Emri Çıkarmamak Konusunda Tehdit Etti - Son Dakika

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