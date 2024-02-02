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ABD'li İşletmeler Çin'in İş Ortamına ve İkili İlişkilere İyimser Bakıyor - Son Dakika
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ABD'li İşletmeler Çin'in İş Ortamına ve İkili İlişkilere İyimser Bakıyor

ABD\'li İşletmeler Çin\'in İş Ortamına ve İkili İlişkilere İyimser Bakıyor

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası (AmCham China) tarafından yapılan bir ankete göre, Çin'deki ABD'li işletmeler, Çin'in iş ortamı ve ikili ilişkiler konusunda giderek daha iyimser hale geliyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 40'ı, önümüzdeki iki yıldaki kar potansiyellerinin bir önceki yıldan daha iyi olacağını düşünüyor. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 44'ü pazarın büyümesi konusunda olumlu hisler taşıdıklarını belirtti. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 19'u ise Çin-ABD ilişkilerine güven duyduklarını ifade etti.

02.02.2024 16:10
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NEW YORK, 2 Şubat (Xinhua) -- ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin'deki ABD'li işletmeler Çin'in iş ortamı ve ikili ilişkiler konusunda giderek daha iyimser hale geliyor.

Bloomberg'ın Perşembe günkü haberine göre, Çin'deki Amerikan Ticaret Odası (AmCham China) tarafından Perşembe günü yayımlanan yıllık Çin iş ortamı anketine atıfta bulunarak, "Ankete katılanların yaklaşık yüzde 40'ı, önümüzdeki iki yıldaki kar potansiyellerinin bir önceki yıldaki yüzde 33 oranının üstüne çıkacağı konusunda iyimser" dedi.

Haberde "Ankete katılanların yüzde 44'ü pazarın büyümesi konusunda kendilerini iyi hissettiklerini belirtirken, bu oran bir yıl öncesine göre hafif bir artış gösterdi" ifadeleri yer aldı.

Bu arada, ankete katılanların yaklaşık yüzde 19'u Çin-ABD ilişkilerine önümüzdeki iki yıl boyunca güven duyduklarını ifade etti. Bu oran geçen yıl yüzde 8'di.

AmCham China anketi geçen yıl 19 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirmiş ve 343 üyeden yanıt toplamıştı.

Bloomberg'e göre ankette ortaya çıkan olumlu görüşlerin bir kısmı, anketin Kasım 2023'te "büyük ölçüde devam eden ilişkilerde istikrara yol açan bir olay" olan San Francisco'daki her iki ülkenin devlet başkanları arasında yapılan toplantının öncesinde "Çin-ABD ilişkilerinin iyileştiği bir dönemde gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir."

AmCham Çin anketine de atıfta bulunduğu bir diğer haberde Reuters, "ankete katılan AmCham üyelerinin yaklaşık yarısının artık Çin'i ilk üç küresel öncelikten biri olarak gördüğünü" ve bunun geçen yılın sonuçlarına göre hafif bir artış olduğunu yazdı.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: ABD'li İşletmeler Çin'in İş Ortamına ve İkili İlişkilere İyimser Bakıyor - Son Dakika
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