ABD'li Korgeneral Lasica, Doha'da mevkidaşı Ganim ile işbirliğini görüştü

Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Faysal Halid el-Ganim ile ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Daniel Lasica, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirme konularını ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ganim, ülkeyi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Lasica ve beraberindeki heyetle başkent Doha'da bir araya geldi.

Ortak meselelerin değerlendirildiği görüşmede ortak öneme sahip konular ile iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Görüşmeye, iki ülkenin hava kuvvetlerinden üst düzey subaylar da katıldı.