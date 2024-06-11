ABD'li Müslüman Avukat İşe Alınmamasına İlişkin Konuştu - Son Dakika
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ABD'li Müslüman Avukat İşe Alınmamasına İlişkin Konuştu

ABD\'li Müslüman Avukat İşe Alınmamasına İlişkin Konuştu

ABD'li Müslüman avukat Jinan Chehade, Filistin'i destekleyen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle işe alınmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Chehade, Filistin'e desteğinin terörizm olarak yaftalandığını belirterek, ayrımcılığa karşı hukuki mücadele başlattığını ifade etti.

11.06.2024 12:25
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ABD'li Müslüman avukat Jinan Chehade, Filistin'i destekleyen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle işe alınmamasına ilişkin, "Filistin'e desteğimi terörizm olarak yaftaladılar." ifadesini kullandı.

Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 26 yaşındaki Chehade, kariyerinde ilk adımlarını atmaya hazırlanırken Filistin'i desteklediği için başına gelenleri ve verdiği hukuk mücadelesini AA muhabirine anlattı.

Annesinin Faslı, babasının ise Lübnanlı bir cami görevlisi olduğunu aktaran Chehade, doğup büyüdüğü Bridgeview bölgesinin "küçük Filistin" olarak tanımlandığını söyledi.

Chehade, Filistin meselesini çocukluğundan beri bildiğini vurgulayarak, "Büyüdüğüm yer beni olduğum kişi haline getirdi. Hukuk Fakültesine gitmemin sebebi de bu. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Müslüman ya da Arap olduğumuz için sürekli şeytanlaştırılıyorduk." dedi.

5 yaşından beri Gazze'de yaşananlara karşı düzenlenen gösterilere katıldığına işaret eden Chehade, kendi toplumuna karşı kullanılan "hukuku" bir farklılık yaratabilmek için tercih ettiğini belirtti.

"Filistin'e desteğimi terörizm olarak yaftaladılar"

Chehade, ABD'nin önde gelen hukuk firmalarından Foley ve Lardner'da işe kabul edilmesinin ardından mesaiye başlamasına saatler kala bilgilendirme toplantısına çağrıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"İlk başta bunu Gazze'de olanları ve Lübnan'daki ailem ile Filistin'deki akrabalarıma ilişkin endişelerimi anlatabileceğim bir fırsat olarak gördüm. Ancak toplantıya gittiğimde ortam hiç de öyle değildi. Filistin ile alakalı sosyal medyamdaki paylaşımlarımın sorgulandığı düşmanca bir ortam vardı. Kimliğim ve geçmişim hakkında sorular yöneltildi. Filistin'e yönelik paylaşımlarım satır satır sorgulandı ve başvurum bu yüzden reddedildi. Filistin'e desteğimi terörizm olarak yaftaladılar."

Söz konusu şirkette İsrail'e desteğini açıkça belirten kişilere aynı şekilde davranılmadığını aktaran Chehade, bunun çifte standart olduğunu dile getirdi.

Chehade, başvurusunun reddedilmesi kararı karşısında "yıkıldığını" belirterek, "Bunun üzerine ben de yasal yollarla mücadele etme kararı aldım. Şirketlerin hesap vermeden ayrımcılık yapamayacağını, Filistin'i destekleyen birinin sadece insan haklarını savunduğu için bir kenara atılamayacağını göstermek amacıyla bir emsal oluşturmak istedim." ifadelerini kullandı.

"Pişman değilim"

Foley ve Lardner'ın şahsına yönelik uyguladığı ayrımcılığa karşı mücadelesini federal mahkemeye taşıdığını aktaran Chehade, "Filistin'i savunduğum için pişman değilim. Özellikle bu dönemde sessiz kalmanın suça ortak olmak olduğunu düşünüyorum." dedi.

Chehade, "Tek umudum adaletin yerini bulması ve başka birinin daha sesini yükseltmesi halinde ayrımcılığa uğramaması. Vergilerimiz doğrudan soykırımı finanse ediyor. Bu yüzden soykırıma karşı sesimizi yükseltmek ve ön saflarda yer almak her zamankinden daha önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Filistin, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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