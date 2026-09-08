ABD'li müsteşar, Ukrayna'da uzun süreli çatışmaya hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi

ABD Savaş Bakanlığı Politika Müsteşarı Elbridge Colby, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ne zaman sona ereceğinin öngörülemediğini belirterek, "Uzun süreli bir çatışmaya ve Ukrayna'nın ihtiyaçlarının önümüzdeki aylar ve yıllar boyunca devam etmesine hazırlıklı olmalıyız. Ayrıca diğer olası durumlara da hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Colby, Almanya ve İngiltere'nin eş başkanlığında çevrim içi düzenlenen 36'ncı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kalıcı barış hedeflediğini ve bu yöndeki tüm çabaları desteklediklerini belirten Colby, ABD Savaş Bakanlığı açısından savaşın ne zaman sona ereceğinin öngörülemediğini söyledi.

Rusya'nın askeri güçlerini ve savunma sanayisi kapasitesini yeniden oluşturduğuna dikkati çeken Colby, "Uzun süreli bir çatışmaya ve Ukrayna'nın ihtiyaçlarının önümüzdeki aylar ve yıllar boyunca devam etmesine hazırlıklı olmalıyız. Ayrıca diğer olası durumlara da hazırlıklı olmalıyız."??????? ifadelerini kullandı.

Colby, bu durumun Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürmesini, aynı zamanda kendi yeniden silahlanma ve yeniden sanayileşme sürecini hızlandırmasını daha önemli hale getirdiğini kaydetti.

Avrupa'nın, Ukrayna'nın acil savaş alanı ihtiyaçlarına yönelik desteğini NATO Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) girişimi aracılığıyla sürdürmesi ve artırması gerektiğini belirten Colby, mühimmat ve kritik askeri kabiliyetlerin akışının, Ukrayna güçlerinin cephe hattını koruması ve Rusya'nın daha fazla ilerlemesini engellemesi açısından önemini koruduğunu söyledi.

Colby, Avrupa'nın hem Ukrayna'nın uzun vadeli askeri kapasitesinin yeniden oluşturulmasını hem de kendi savunma ihtiyaçlarını destekleyecek sürdürülebilir tedarik için şimdiden planlama yapması gerektiğini ifade etti.

Avrupa'nın kendi savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Colby, söz konusu yatırımların ABD'nin savunma sanayisiyle bütünleşmiş ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olması gerektiğini savundu.

Colby, Ukrayna'ya verilen desteğin Avrupa'nın askeri gücü ve sanayi kapasitesinin yeniden oluşturulmasına da katkıda bulunduğunu belirterek, "Ancak sözler yeterli değil. Gerçek para ve sanayi kapasitesi devreye sokulmalı." dedi.

ABD'nin müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna için hava savunma önleyicileri dahil gelişmiş askeri kabiliyetler tedarik etmesini desteklemeye hazır olduğunu kaydeden Colby, NATO müttefiklerinin bu yıl Ankara'da yapılan NATO zirvesinde Ukrayna'ya adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir şekilde destek sağlama taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

Bu taahhütlerin sürdürülebilir eylemlere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Colby, Ukrayna'nın savunmasının finanse edilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve Avrupa'nın gelecek dönemde ihtiyaç duyacağı askeri güç ile sanayi altyapısının oluşturulması çağrısında bulundu.

"Avrupa liderliğinde savunma"

Colby, Avrupalı müttefiklerin kendi konvansiyonel savunmalarında ve Ukrayna'ya sağlanan desteğin büyük bölümünde lider rol üstlenmesine yönelik geçişin artık yalnızca bir fikir olmadığını, somut sonuçlar vermeye başladığını söyledi.

Ukrayna güçlerinin son aylarda cephe hattını koruduğunu ve Rusya'nın daha fazla ilerlemesini engellediğini belirten Colby, Avrupa'nın kendi savunması için daha fazla sorumluluk üstlenmesinin, Ukrayna'nın güçlü savunmasını sürdürmesiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın Rusya'nın elde etmek istediği kazanımları engelleme kapasitesinin hem Ukrayna'nın kendisini savunması hem de kalıcı barış ihtimali açısından kritik olduğunu söyleyen Colby, bunun Avrupa açısından da konvansiyonel savunmanın toprak kazanımlarını engellemedeki rolüne örnek oluşturduğunu kaydetti.

Colby, ABD'nin Avrupa'daki stratejik duruşunu daha dayanıklı ve güçlü, Avrupa liderliğindeki konvansiyonel savunmaya geçiş doğrultusunda uyarlamak amacıyla "NATO 3.0" olarak nitelendirdiği yaklaşımı ilerlettiklerini belirtti.

Avrupa'nın kıtanın kolektif savunmasında liderlik edecek güç ve kapasiteye sahip olması gerektiğini vurgulayan Colby, bu yaklaşımın ABD'nin Avrupa'daki askeri güç konuşlanmasına ilişkin devam eden gözden geçirme sürecinin de merkezinde yer aldığını ifade etti.