ABD'li öğrencilerin Gazze eylemlerine Fırat Üniversitesinden 3 dilde destek - Son Dakika
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ABD'li öğrencilerin Gazze eylemlerine Fırat Üniversitesinden 3 dilde destek

Fırat Üniversitesi öğrencileri, Gazze eylemlerine destek verdiklerini açıkladı. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan basın açıklamasında, Gazze'deki soykırıma karşı tepki gösterildi ve uygulanan şiddet kınandı. Fırat Üniversitesi Rektörü, Gazze'de hiçbir üniversite öğrencisinin mezun olmayacağını söylemenin üzüntüsünü dile getirdi.

30.04.2024 23:03
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ABD'li öğrencilerin Gazze eylemlerine Fırat Üniversitesinden 3 dilde destek

ELAZIĞ - Türkiye'deki birçok üniversite, sosyal medya hesaplarından yayımladığı açıklamayla ABD'deki üniversite öğrencilerinin Gazze eylemlerine destek verdi. Fırat Üniversitesi öğrencileri de düzenledikleri basın toplasında 3 dilde Gazze eylemlerine destek verdiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerdeki üniversitelere de yayılan Gazze eylemleri devam ederken, Türkiye'deki üniversitelerden öğrencilere destek açıklaması yapıldı. Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri de Gazze soykırımı karşıtı üniversite öğrencileri ile hocalarının barışçıl gösterilerine destek ve bu gösterilere karşı uygulanan orantısız şiddet ve kaba gücü kınama çağrısında bulundu. Fırat Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kültür Parkta düzenlenen basın açıklamasına öğrenciler, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepki karşısında derin bir üzüntü duyduklarını ve şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

"Gazze'de bu yıl hiçbir üniversite öğrencisinin mezun olmayacağını söylemenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum"

Çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin hazır bulunduğu basın açıklamasına katılım sağlayan FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, " İsrail, 35 binin üzerinde masum insanın canına kıymış, 80 bine yakın kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur. Gazze'de bu süreçte neredeyse tüm binalar yıkılıp yok edilmiş. Hastaneler, ibadethaneler, okullar yerle bir edilmiştir. Ne acıdır ki Gazze'de bulunan dört üniversitenin dördü de enkaza dönüşmüş, rektörler, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler bombalar altında can vermiştir. Bir akademisyen ve bir üniversite rektörü olarak Gazze'de bu yıl hiçbir üniversite öğrencisinin mezun olmayacağını söylemenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.

"Zulme sessiz kalanları şiddetle kınıyoruz"

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Uğurluel ise "Binlerce öğrenci, öğretmen ve öğretim üyesi öldürülmüş, hastaneler ve ibadethaneler yok edilmiştir. Gazze halkına soykırımı uygulayan İsrail'i, onu destekleyenleri ve bu zulme sessiz kalanları şiddetle kınıyor, gücümüz nispetince masum sivillerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Columbia Üniversitesinde başlayıp Amerika'nı diğer üniversitelerine yayılan Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayarak vicdanının sesini dinleyen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına barışçıl gösterileri antidemokratik bir şekilde ve sert müdahalelerle bastırılmaya çalışılmaktadır. Bu barışçıl eylemlere karşı uygulanan orantısız şiddeti ve baskıyı kınıyor, vicdanının sesini dinleyen ve bu zulme seyirci kalmayan üniversite öğrencilerini ve öğretim elemanlarının yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Eğitim Fakültesi öğrencisi Mustafa Aydoğan İngilizce, Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencisi Esmanur Esen ise Arapça dilinde ABD üniversitelerinde başlayan Gazze soykırımı karşıtı üniversite öğrencileri ve hocalarının barışçıl eylemlerine destek, buna karşı uygulanan orantısız şiddet ve kaba gücü kınadıkları açıklarında bulundu.

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li öğrencilerin Gazze eylemlerine Fırat Üniversitesinden 3 dilde destek - Son Dakika

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