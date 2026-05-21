ABD'li Senatörlerden Ben-Gvir Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li Senatörlerden Ben-Gvir Tepkisi

21.05.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ben-Gvir'in aktivistlere kötü muamele görüntüleri sonrası ABD'li siyasetçilerden sert eleştiriler geldi.

ABD'li siyasetçiler, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, sosyal medya hesabından İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmasına tepki gösterdi.

ABD'li Senatör Jeff Merkley ve Chris Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Merkley, Ben-Gvir'in tutuklulara yönelik tutumunun "iğrenç ve insanlık dışı" olduğunu belirterek, "Gazze'nin yıkılmış topluluklarını ve çaresiz ailelerini gösteren görüntüleri gördüğümüzde, insanların neden harekete geçmeye çağrıldığını anlıyoruz." ifadesini kullandı.

Van Hollen da Ben-Gvir'in kameranın kayıtta olduğunu bilmesine rağmen aktivistlere bu şekilde davrandığına dikkati çekerek, "kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler olduğunu söylemeye bile gerek olmadığını" vurguladı.

Bu davranışın iğrenç olduğunu ifade eden Van Hollen, Ben-Gvir'e ABD tarafından çoktan bir yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü davranışı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Senatörlerden Ben-Gvir Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’taki faciadan acı haber Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor
İtalyan jant devi Türkiye’den çekiliyor İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor
Çay değil “fuhuş ocağı“ Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Belarus sınırında dron alarmı Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi

11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 11:30:27. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'li Senatörlerden Ben-Gvir Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.