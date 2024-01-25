ABD\'lilerin Üçte Birinden Fazlası İsrail\'in Filistinlilere Karşı Soykırım Yaptığını Düşünüyor

ABD'de 18 yaşının üzerindeki katılımcılarla yapılan anketin sonuçları, ABD'lilerin üçte birinden fazlasının, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım yaptığını düşündüğünü gösterdi.

İngiliz The Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketinin 21-23 Ocak'ta yaptığı ankete1664 yetişkin katıldı.

Katılımcılar, ankette "İsrail'in Filistinli sivillere karşı soykırım yaptığını düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Buna göre, katılımcıların yüzde 35'i "evet", yüzde 36'sı "hayır", yüzde 29'u ise "kararsız" şıklarını seçti.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "daha geniş çaplı bir savaşa" yol açıp açmayacağına ilişkin soruyu katılımcıların yaklaşık yüzde 55'i "muhtemel ve çok muhtemel" şeklinde yanıtladı.

Aynı soruya, katılımcıların yaklaşık yüzde 18'i olumsuz yanıt verirken, yüzde 19'u çekimser kaldı. Yüzde 8'i ise "çoktan daha geniş çaplı bir savaşa yol açtığı" cevabını verdi.