ABD'lilerin Yaklaşık Dörtte Biri Ülkenin İsrail Politikalarına Destek İçin Çok Fazla Çaba Harcandığına İnanıyor - Son Dakika
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ABD'lilerin Yaklaşık Dörtte Biri Ülkenin İsrail Politikalarına Destek İçin Çok Fazla Çaba Harcandığına İnanıyor

ABD\'lilerin Yaklaşık Dörtte Biri Ülkenin İsrail Politikalarına Destek İçin Çok Fazla Çaba Harcandığına İnanıyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, her 10 Amerikalıdan yaklaşık 4'ü, ülke yönetiminin İsrail'i desteklemek için çok fazla çaba harcadığına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 38'i ABD'nin İsrail'i desteklemek için çok fazla çaba sarf ettiğini düşünürken, yüzde 20'si bu desteğin çok az olduğunu belirtti. Ayrıca, ankette ABD'nin Filistinli sivilleri koruma politikası ve İsrail ile Hamas arasındaki savaşta kime daha fazla güvenildiği de soruldu.

04.05.2024 18:51
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NEW ABD'de yapılan bir ankette, her 10 Amerikalıdan yaklaşık 4'ünün, ülke yönetiminin İsrail'i desteklemek için çok fazla çaba harcadığına inandığı ortaya çıktı.

ABD News Ipsos tarafından 25-30 Nisan'da yapılan anket, ABD'lilerin, ülkenin İsrail politikaları konusundaki bölünmüşlüğünü ortaya koydu.

Ankete katılan 2 bin 260 yetişkinin yüzde 38'i ABD'nin İsrail'i desteklemek için "çok fazla çaba sarf ettiğini", yüzde 20'si bu desteğin "çok az" olduğunu, yüzde 40 ise "doğru oranda" destek verildiğine inandığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 2'si ise görüş belirtmedi.

Aynı sorularla ocakta yapılan ankette İsrail'e destek için "çok fazla çaba harcandığını" düşünen ABD'lilerin oranının yüzde 31'lerde olduğuna işaret edildi.

Ankette yer alan ABD'nin Filistinli sivilleri koruma politikası konusundaki soruya karşılık ise katılımcıların yüzde 32'si "çok az", yüzde 26'sı "çok fazla" çaba harcadığı görüşünü belirtti, yüzde 38'i "doğru oranda" hareket edildiğini savundu. Katılımcıların yüzde 4'ü bu soruya cevap vermedi.

Ülke yöneticileri özelinde "İsrail ile Hamas arasındaki savaşta kime daha fazla güvenildiği" sorusunun sorulduğu katılımcıların yüzde 29'u ABD Başkanı Joe Biden'ı, yüzde 37'si de eski Başkan Donald Trump'ı işaret etti.

Katılımcıların yüzde 33'ü her ikisine de güvenmediğini belirtirken, yüzde 1'i görüş bildirmedi.

Söz konusu anketin, ulusal düzeyde internet üzerinden rastgele seçilen, İngilizce ve İspanyolca konuşan yetişkin katılımcılarla yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'lilerin Yaklaşık Dörtte Biri Ülkenin İsrail Politikalarına Destek İçin Çok Fazla Çaba Harcandığına İnanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'lilerin Yaklaşık Dörtte Biri Ülkenin İsrail Politikalarına Destek İçin Çok Fazla Çaba Harcandığına İnanıyor - Son Dakika
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