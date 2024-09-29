ABD, Lübnan İçin Seyahat Uyarısını Sürdürüyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı, "değişken ve öngörülemez güvenlik durumu" nedeniyle Lübnan'a en yüksek 4. seviyedeki seyahat uyarısının sürdüğünü bildirerek, Beyrut Büyükelçiliği çalışanlarının aileleri ile görevleri acil olmayan personelin ülkeden ayrılması talimatını verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "terör, sivil itaatsizlik, silahlı çatışma, suç, kaçırılma, patlamamış mayınlar ve silahlı çatışma riski sebebiyle Lübnan'a seyahat edilmemesi" gerektiği bildirildi.

"Öngörülemez güvenlik durumu" dolayısıyla Beyrut Büyükelçiliği çalışanlarının ailelerine ve görevleri acil olmayan personele ülkeden ayrılmaları talimatı verilen açıklamada, Lübnan'da kalmayı tercih edenlere "durumun kötüleşmesi halinde sığınaklar için hazırlıklı olmaları" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki, Suriye sınırı yakınlarındaki ve mülteci yerleşim yerlerindeki ABD vatandaşlarına bu bölgeleri "derhal terk etmeleri" çağrısı yapılarak, Beyrut Büyükelçiliğinin durumun kötüleşmesi halinde ülkede kalmayı tercih eden vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştiremeyebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada Lübnan'a "yolculuk yapılmaması gerektiğini" ifade eden en yüksek 4. seviye seyahat uyarısının sürdüğü vurgulandı.

? İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.