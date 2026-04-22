ABD, Lübnan-İsrail Müzakerelerine Ev Sahipliği Yapacak

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Lübnan ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeni turuna katılacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 Nisan'da Washington'da düzenlenecek Lübnan-İsrail müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin söz konusu görüşmelere katılacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Bakanlık Danışmanı Michael Needham dahil bazı üst düzey ABD'li yetkililerin de görüşmelere iştirak edeceği belirtildi.

Toplantıda ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa ile Lübnan ve İsrail'in Washington Büyükelçilerinin de yer alacağı kaydedilen açıklamada "İki hükümet arasında doğrudan, iyi niyetli görüşmeleri kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Washington'daki görüşmelerde müzakerelere başlama kararı

ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerde, taraflar doğrudan müzakerelere belirli bir zaman ve mekanda başlama konusunda mutabık kalmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad katılmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen müzakerelerin verimli geçtiği belirtilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek, halkını zorla yerinden etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.