ABD, Meksika Sınırına 1500 Asker Gönderiyor

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ABD'nin, Meksika sınırından gelecek düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için yaklaşık 1500 asker daha göndermeye hazırlandığı bildirildi.

Başkent Washington'dan ismini belirtmek istemeyen bir yetkili, North Carolina eyaletinde bulunan 18. Hava İndirme Kolordusundan bir lojistik tugayının, ülkenin güney sınırına gönderilmesi emrinin onaylandığı haberini doğruladı.

Yetkili, Başkan Donald Trump'ın "göçü önlemeye yönelik artan baskısını desteklemek için" güney sınırına, yaklaşık 1500 asker daha konuşlandıracağı bilgisini paylaştı.

Sınıra yönlendirilen yeni birliklerin, ABD ile Meksika arasındaki tel bariyerleri yerleştirmeye yardımcı olması ve sınır devriyesine ihtiyaç duyulan ulaşım, istihbarat ve diğer desteği sağlaması bekleniyor.

Trump'ın göreve başlamasının ardından halihazırda 1600 kişilik bir askeri birliği sınıra konuşlandıran Savunma Bakanlığının (Pentagon), yaklaşık 500 deniz piyadesini de gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin bir kısmının tutulacağı Küba'daki Guantanamo Körfezi'nde görevlendirilmesi yönünde karar aldığı biliniyor.

Söz konusu asker sevkiyatının tamamlanması sonrası 20 Ocak'ta göreve başlayan Trump hükümeti döneminde, ABD sınır güvenliğini desteklemek için görevlendirilen ek asker sayısı yaklaşık 3 bin 600 olacak.