ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de Husilerin Kontrolündeki Bölgeden Kaldırılan 8 İnsansız Hava Aracı İmha Edildi - Son Dakika
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de Husilerin Kontrolündeki Bölgeden Kaldırılan 8 İnsansız Hava Aracı İmha Edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin kontrol ettiği bölgeden kaldırılan 8 insansız hava aracı sisteminin (UAS) imha edildiğini bildirdi. CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Aden Körfezi üzerinde Husiler tarafından kaldırılan insansız hava aracı sistemlerine müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda, 8 UAS ve Kızıldeniz'deki 1 insansız yüzey aracının (USV) imha edildiği aktarıldı. İnsansız hava aracı sistemlerinin bölgedeki ABD ve koalisyon güçleri ile ticari gemiler için 'yakın bir tehdit' oluşturduğu belirtildi. Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemleri sebebiyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu 'deniz görev gücü' oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu. Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havaalanı ve 3 hayati limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri kabul ediliyor.

19.06.2024 13:27
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin kontrol ettiği bölgeden kaldırılan 8 insansız hava aracı sisteminin (UAS) imha edildiğini bildirdi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Aden Körfezi üzerinde Husiler tarafından kaldırılan insansız hava aracı sistemlerine müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, 8 UAS ve Kızıldeniz'deki 1 insansız yüzey aracının (USV) imha edildiği aktarıldı.

İnsansız hava aracı sistemlerinin bölgedeki ABD ve koalisyon güçleri ile ticari gemiler için "yakın bir tehdit" oluşturduğu belirtildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri sebebiyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havaalanı ve 3 hayati limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de Husilerin Kontrolündeki Bölgeden Kaldırılan 8 İnsansız Hava Aracı İmha Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de Husilerin Kontrolündeki Bölgeden Kaldırılan 8 İnsansız Hava Aracı İmha Edildi - Son Dakika
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