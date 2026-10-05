ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı - Son Dakika
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ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı

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ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE\'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Kuveyt ve BAE'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Satışta BAE'ye yaklaşık 1 milyar 41 milyon dolarlık APKWS-II güdüm bölümleri, Mısır'a 832 milyon dolarlık Javelin füzesi, Kuveyt'e 400 milyon dolarlık Patriot parçası verilecek.

ABD, Mısır, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 2,27 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

BAE'YE 1 MİLYAR 41 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu satıştaki en büyük payı yaklaşık 1 milyar 41 milyon dolar değerindeki APKWS-II güdüm bölümleri ve bazı parçaların BAE'ye verilmesi oluşturuyor.

MISIR'A FÜZE SATILACAK

Mısır'a tahmini 832 milyon dolar değerindeki 2 bin 20'ye kadar FGM-148F Javelin füzesi ile 200 kadar Javelin Hafif Komuta Fırlatma Ünitesi'nin olası satışı onaylandı. Kuveyt'e de yaklaşık 400 milyon dolarlık Patriot füzelerinin bazı parçaları ve tamir hizmeti verilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Eylül'de de Suudi Arabistan'a 48 F-35 savaş uçağı ve 49 motorun satışını içeren 24,3 milyar dolar değerindeki olası askeri satışa onay vermişti.

Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    silah satmak için savaş cikaran abd ve yandaşlari 2 0 Yanıtla
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