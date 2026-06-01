ABD Müdahalesiyle İsrail Saldırısı Ertelendi

01.06.2026 21:24
İsrail, ABD'nin arabuluculuğuyla Beyrut'taki saldırısını erteledi, müzakereler sürüyor.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik İsrail saldırısının, ABD'nin müdahalesiyle son anda ertelendiğini iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, son saatlerde, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin çökmesini önlemek için Tel Aviv ve Washington arasında bir dizi görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Dahiye bölgesine saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı belirtilen haberde, ABD'nin müdahalesiyle saldırıların ertelendiği aktarıldı.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde bu konunun ele alındığı, İsrail'in saldırı planlarına rağmen ABD'nin İran'dan gelen tehditler nedeniyle Beyrut'a saldırıya izin verip vermeyeceğinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

ABD'nin İsrail-Lübnan görüşmelerini ilerletmek için bir öneri sunduğu kaydedilen haberde, öneriye göre, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tüm saldırıları durdurmakla yükümlü olacağı, İsrail'in de Beyrut'a saldırmaktan kaçınacağı ileri sürüldü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
