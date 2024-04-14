ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucusu İran-İsrail gerilimi için Biden yönetimine çağrıda bulundu - Son Dakika
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ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucusu İran-İsrail gerilimi için Biden yönetimine çağrıda bulundu

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından, Biden yönetimine bölgesel bir savaşa girmemesi çağrısı yaptı. CAIR, ABD Başkanı Joe Biden'dan, bölgede gerilimi azaltması talebinde bulundu. Açıklamada, Biden yönetiminin İsrail'i kriz üretme konusunda cesaretlendirdiği ve İran ile topyekun bir bölgesel savaşı ateşleyerek siyasi gücü korumaya çalıştığı ifade edildi. ABD halkının, İsrail hükümetinin başka bir Orta Doğu savaşına sürükleme girişimini desteklemediği vurgulandı. İran-İsrail gerilimi, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısıyla başlamıştı.

14.04.2024 05:11  Güncelleme: 05:12
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NEW ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından, Biden yönetimine "bölgesel bir savaşa girmemesi" çağrısı yaptı.

CAIR tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan, bölgede gerilimi azaltması talebinde bulunuldu.

Biden yönetiminin, aşırı sağ hükümetine verdiği tam yetkiyle İsrail'i, Gazze'deki soykırımdan Şam'daki İran Büyükelçiliği kompleksini vurmaya kadar kriz üretme konusunda cesaretlendirdiği belirtilen açıklamada, "Binyamin Netanyahu'nun çaresiz ve başarısız hükümeti, açıkça dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya ve İran ile topyekun bir bölgesel savaşı ateşleyerek siyasi gücü korumaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD halkının, Gazze'de süren soykırımı ya da İsrail hükümetinin ABD'yi başka bir kaçınılmaz ve gereksiz Orta Doğu savaşına sürükleme yönündeki girişimini desteklemediğine işaret edilen açıklamada, "Yeter artık. Biden yönetimi, İsrail hükümetinden devam eden krizi hafifletmesini ve uluslararası hukuku ihlal etmeyi bırakmasını talep etmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

?İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Joe Biden, İsrail, İran, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucusu İran-İsrail gerilimi için Biden yönetimine çağrıda bulundu - Son Dakika

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