ABD'nin Erie kentinde saldırgan çocuklar dahil 9 kişiyi öldürüp kendini vurdu

ABD'nin Erie kentinde saldırgan çocuklar dahil 9 kişiyi öldürüp kendini vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yerel basına göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Erie kentinde bir saldırgan önce sokakta, ardından bir eve girerek ateş açtı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, saldırgan kendini vurarak yaşamına son verdi; soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Erie kentinde bir saldırganın önce sokakta, ardından bir eve girerek burada etrafa silahla ateş ettiğini belirtti.
Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, saldırganın da kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiğini bildirdi.
Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Kaynak: AA
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