ABD'nin Gazze'deki ateşkes girişimleri yetersiz kaldı

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New York Times (NYT) gazetesi, bazı yetkililerin, ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlanması adına yaptığı girişimlerin kilit noktalarda yetersiz kaldığını söylediğini bildirdi.

Gazetenin haberine göre, ABD'nin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes mutabakatı için yaptığı "teklifler" ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi "İsrailli ve Hamaslı yetkililer", NYT'ye konuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma teklifini kabul ettiğini öne sürmesine rağmen yetkililer, Hamas ve İsrail arasındaki önemli anlaşmazlıkların çözümsüz kaldığını belirtti.

Yetkililer, ABD'nin girişimlerinin kilit noktalarda yetersiz kaldığını bildirerek, ABD'nin teklifinin, İsrail ordusunun Gazze'nin Mısır sınırında kalmasını içerdiğini aktardı.

ABD'nin yeni teklifine göre İsrail askerlerinin sayıları azalsa da bu sınır bölgesinin bir kısmında devriye atmaya devam edebileceğini ifade eden yetkililer, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerde ABD'li yetkililerin, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyine dönen, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin "silah taramasından geçirilmesi" talebine ilişkin müzakerelerin ertelenmesini istediğini kaydetti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek üzere 19 Ağustos'ta İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in masadaki ateşkes teklifini kabul ettiğini" söylemiş ancak taslaktaki şartları açıklamaktan kaçınmıştı.

Blinken, anlaşma için ön şartlar konusunda ısrarcı olacağını açıklayan Netanyahu'nun "boşlukları kapatan yeni teklifi kabul ettiğini" ileri sürmüştü.