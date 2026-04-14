Küresel Enerji Krizi Derinleşiyor: ABD'nin Hürmüz Boğazı Hamlesine Dünya Tepkisi

ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına giriş çıkışı engelleme kararı, dünya enerji piyasalarında şok etkisi yarattı. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki ani yükseliş, uluslararası ekonomiye yönelik endişeleri artırırken, uluslararası kamuoyu diplomatik önlem çağrılarını yoğunlaştırdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, uzun vadeli ekonomik yük beklediğini ifade ederken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin hamlesini desteklemediklerini ve seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesisi için çalıştıklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diplomatik tedbirlere vurgu yaparak çok uluslu bir misyon planladıklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ablukanın uluslararası çıkarlara aykırı olduğunu vurgularken, Rusya, piyasaların olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu. ASEAN ve İspanya gibi diğer aktörler de diplomatik çözüm çağrılarını yineledi. ABD'nin kararının, dünya petrol ticaretinin %21'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerle enflasyonu artırabileceği ve uluslararası diplomasinin önemini vurguladığı belirtildi.