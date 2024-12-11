ABD'nin İHA'sı Suriye'de Temas Kaybetti - Son Dakika
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ABD'nin İHA'sı Suriye'de Temas Kaybetti

ABD'ye ait MQ-9 Reaper İHA'sı Suriye'de kayboldu. Olay değerlendiriliyor.

11.12.2024 18:48
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ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Suriye üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) ile temasın kaybedildiğini teyit etti.

AA'ya yazılı açıklama yapan askeri bir yetkili, "ABD Hava Kuvvetleri, 9 Aralık'ta Suriye üzerinde Doğal Çözüm Operasyonu (Operasyon İnherent Resolve) kapsamında görev yapan insansız bir MQ-9 Reaper ile teması kaybetti." ifadesini kullandı.

Yetkili, İHA ile temasın kaybedilme nedeni ve takip eden eylemleri belirlemek üzere olayın aktif olarak değerlendirildiğini kaydetti.

ABD'nin eğitip donattığı PKK/ YPG unsurları, Suriye'de ANKA UCAV tipi bir Türk İHA'sını düşürdüğünü iddia etmiş, ancak sosyal medyaya yansıyan enkaz görüntülerinde bunun ABD yapımı bir MQ-9 Reaper olduğu görülmüştü.

Sosyal medyadaki paylaşımda, dost ateşi ile yaklaşık 30 milyon dolarlık ABD vergi mükellefi parasının boşa gittiği şeklinde yorum yapılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İHA'sı Suriye'de Temas Kaybetti - Son Dakika

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