ABD\'nin Irak İşgali Sırasında İşkenceye Dahil Olan Şirkete Açılan Dava Görülmeye Başlandı

ABD'nin Irak'ı işgali sırasında işkence için kullandığı Ebu Gureyb Cezaevi'nin alt yüklenicisi olan CACI adlı şirkete, işkenceye dahil olduğu gerekçesiyle açılan dava görülmeye başlandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 30 kilometre batısında yer alan ve 2003'te başlayan işgal sırasında ABD tarafından kullanılan Ebu Gureyb Cezaevi'nde işkence gördüğünü bildiren 3 kişinin, cezaevini işleten CACI adlı güvenlik hizmetleri şirketine açtığı davanın duruşması ABD'nin Virginia eyaletindeki mahkemede görüldü.
Duruşmada 3 davacıdan biri olan Salah el-Ejaili, jüriye verdiği ifadede, sorgulama sırasında cezaevindeki görevlilerin kendisine işkence ettiğini söyledi.
El-Ejaili, Ebu Gureyb Cezaevi'nde tutulduğu 40 gün boyunca "korku ve dehşet" yaşadığını belirterek, orada "ölmek" istediğini kaydetti.
Cezaevindeki görevlilerin başına siyah bir torba geçirdiğini aktaran el-Ejaili, görevlilerin kendisini soyunmaya zorladığını ve soğuk, boş bir odada uzun süre elleri bağlı şekilde tutulduğunu bildirdi.
CACI'nin avukatı John O'Connor ise "üç davacı istismara uğramış olsa bile" firmaya bağlı sorgulama görevlilerinin bu kişilere istismarda bulunduğuna dair bir kanıt bulunmadığını savundu.
O'Connor, işkenceye ilişkin fotoğraflarda, istismara uğramış tutukluların yanında gülümserken görülen askerlerin istismarı uygulayanlar olduğunu ve uzun zaman önce askeri mahkemelerde işledikleri suçlardan dolayı mahkum edildiklerini belirtti.
CACI çalışanlarının yanlış yapmış olmaları durumunda bile bu davranışları denetleme yetkisinin şirkete değil ABD ordusuna ait olduğunu vurgulayan O'Connor, " Ordu, bir savaş bölgesinde operasyonların kontrolünün kimde olduğu konusunda oldukça kıskançtır." diye konuştu.
Davacıların avukatı Baher Azmy ise CACI'ye bağlı sorgu görevlilerinin işkenceye katıldığını vurgulayarak, jürinin Ebu Gureyb'in ülke üzerinde bıraktığı lekeyi temizleyemese de bir miktar "adalet" sağlayabileceğine dikkati çekti.
İki hafta sürmesi öngörülen davada, halihazırda Irak'ta yaşayan diğer iki davacının yanı sıra cezaevinde yapılan işkencedeki rolleri nedeniyle hüküm giyen ABD ordusu mensuplarının da telekonferans yoluyla ifade vermesi bekleniyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 30 kilometre batısında yer alan Ebu Gureyb Cezaevi 2003'te başlayan işgal sırasında ABD tarafından kullanılmıştı. Ebu Gureyb Cezaevi'nde Amerikan askerlerinin yaptığı işkenceler uluslararası kamuoyunda tepki toplamıştı.
Son Dakika › Güncel › ABD'nin Irak İşgali Sırasında İşkenceye Dahil Olan Şirkete Açılan Dava Görülmeye Başlandı - Son Dakika
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