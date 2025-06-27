ABD, İran\'a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor

ABD'nin, İran'ı müzakere masasına oturtmak için sivil nükleer programlarına yardımı görüştüğü iddia edildi.

ABD, İRAN İLE GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ

CNN'in haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, İran ile İsrail arasında gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan kriz sırasında ve ateşkesin duyurulmasından sonraki süreçte ABD'nin İran ile görüşmeye devam ettiğini belirtti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE TOPLANTI

Görüşmelerde İran'ı müzakere masasına oturtmak için çeşitli tekliflerin sunulduğunu belirten kaynaklar, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı öncesinde Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerinden ortaklar arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili ayrıntıların ele alındığını öne sürdü.

İRAN'A SİVİL NÜKLEER PROGRAM İÇİN YARDIM PLANI

Kaynaklar, toplantıda görüşülen şartlardan birinin İran'a uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen, yalnızca sivil enerji üretimini hedefleyen yeni bir nükleer program için yaklaşık 20 ila 30 milyar dolarlık yardım yapılması olduğunu ve bu paranın Arap ortaklardan gelmesinin planlandığını iddia etti.

SUNULAN TEKLİFLER ARASINDA YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI DA VAR

Ayrıca kaynaklar, sunulan diğer teklifler arasında İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın hali hazırda yabancı banka hesaplarında bulunan ve serbestçe kullanması kısıtlanan 6 milyar dolara erişimine izin verilmesinin yer aldığını öne sürdü.

İRAN'IN NE YAPACAĞI BİLİNMİYOR

Fordo Nükleer Tesisi'nin uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen programla değiştirilmesi için İran'a ödeme yapılması fikri üzerinde durulduğunu öne süren kaynaklar, "farklı kişiler tarafından ortaya atılan çok sayıda fikir olduğunu ancak Tahran'ın bu teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceğinin bilinmediğini" iddia etti.