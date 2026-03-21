ABD'nin İran'a Hava Saldırıları: 8000'den Fazla Hedef Vuruldu

21.03.2026 20:37
CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda 130 gemi dahil 8 binden fazla askeri hedefin imha edildiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduklarını duyurdu.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı.

ABD ordusunun iki gün önce düzenlediği saldırının, kara kuvvetleri muharebe tarihindeki en uzun menzilli topçu atışı olduğunu kaydeden Cooper, hassas güdümlü füzelerle İran'a ait askeri altyapının hedef alındığını aktardı.

İran'ın son üç haftada muharebe kapasitesinde önemli ölçüde kayıp yaşadığını ileri süren Cooper, İran'a ait binlerce füze, gelişmiş insansız hava aracı (İHA) ve uluslararası deniz taşımacılığını tehdit ettiğini savunduğu deniz unsurlarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Cooper, İran'ın füze ile İHA kullanım kapasitesinin çatışmanın başına kıyasla ciddi şekilde azaldığını iddia ederek, "Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduk. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üç haftalık bir süre içinde bir donanmanın en büyük imhası anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da "dünyanın en kapsamlı hava savunma şemsiyesini" kurduklarını savunan Cooper, "Özellikle Körfez ortaklarımız, İran'ın binlerce İHA saldırısına karşı savunma yaparak ortaklıklarımızın gücünü açıkça gösterdi." dedi.

Cooper, bu hafta içinde İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediklerini ve bununla birlikte İran'ın o bölgedeki "seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme yeteneğinin azaldığını" öne sürdü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

İran'dan İsrail'e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İngiltere'de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
