ABD'nin İran'a Saldırısı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin İran'a Saldırısı Tamamlandı

10.06.2026 05:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, düşen Apache helikopterine yanıt olarak İran'a yönelik saldırılarını bitirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, dün bir ABD Ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak ve Başkomutanın (Donald Trump) talimatı doğrultusunda, 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu misilleme saldırısında, CENTCOM, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanmasına ait savaş uçaklarından atılan hassas güdümlü mühimmatlarla, "Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin" vurulduğu belirtilen açıklamada, "Bu operasyon, ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir yanıt niteliğindeydi." denildi.

Açıklamada, ABD kuvvetlerinin İran'ın "haksız saldırganlığına karşı" savunma yapmak üzere teyakkuz halini ve hazırlıklı duruşunu sürdürdüğü kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye turu atarken düşen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Trump'a yanıt olarak paylaştığı mesajında, helikopterin İran tarafından düşürülüp düşürülmediğini belirtmeden, İran yakınlarındaki yabancı güçlerin "kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altında olduğunu" vurgulayarak, "Riski azaltmak için en iyi çözüm, onların çekilmesidir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Saldırısı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım’ı gece yarısı korkutan olay Otobüsten indiler A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay! Otobüsten indiler
Hatay’da serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte bebeğin parmağı kesildi Hatay'da serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte bebeğin parmağı kesildi
Ege Üniversitesi’nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması 45 kişi için gözaltı kararı verildi Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması! 45 kişi için gözaltı kararı verildi
Yer: Malatya Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Karne sevinci yaşayacaktı 8. sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Karne sevinci yaşayacaktı! 8. sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Trump’tan Çin’i kızdıracak hamle Kara listeye 3 dev eklendi Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Kara listeye 3 dev eklendi

00:22
ABD, İran’a karşı saldırılara başladı Liman kentleri hedef alındı
ABD, İran'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri hedef alındı
23:42
Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman’ın ekibi netlik kazanıyor
Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman'ın ekibi netlik kazanıyor
22:28
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geldi
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geldi
22:07
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
22:01
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 05:47:51. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'nin İran'a Saldırısı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.