ABD'nin İran'a Saldırısında 3 Ölü

ABD ordusunun gece İran'ın Hürmüzgan eyaletine düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili haberinde detaylara yer verdi.

ABD'nin Hürmüzgan'da bulunan bir yem deposu ile çevre koruma noktasını hedef aldığı aktarılan haberde, bu saldırılarda çevre koruma noktası yakınında evi bulunan bir koruma memurunun gelini ile 2 oğlunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.