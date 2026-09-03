ABD'nin İran'a saldırısında 3 pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi
ABD'nin 1 Eylül'de İran'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda İran ordusu mensubu 3 pilot hayatını kaybetti. Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, ölen pilotlardan ikisi Deniz Kuvvetleri, biri ise Hava Kuvvetleri'ne bağlıydı.
ABD'nin 1 Eylül'de düzenlediği saldırılar sırasında İran ordusu mensubu 3 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Tesnim Haber Ajansına göre, ABD'nin 2 gün önce İran'a düzenlediği saldırılarda 3 pilot yaşamını yitirdi.
Saldırıda hayatını kaybeden pilotlardan Mücteba Bakıri ve Hamid Okati'nin Deniz Kuvvetleri, Hüseyin Mehdeviyan'ın ise Hava Kuvvetleri mensubu olduğu kaydedildi.
ABD, 1 Eylül Salı günü akşam saatlerinde İran'ın güney bölgelerine saldırılar düzenlemişti. İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 142 kişinin yaralandığını bildirmişti.
ABD ordusunun Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Kuhestek bölgesinde bir düğün evine düzenlediği saldırıda da 5 kişi yaşamını yitirmiş, 68 kişi yaralanmıştı.
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