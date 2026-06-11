ABD'nin İran'a Saldırısında İsrail Katılmadı

ABD'nin İran'da çok sayıda hedefe düzenlediği saldırılara İsrail ordusunun doğrudan katılmadığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun "şu an için İran'a yönelik saldırılara müdahil olmadığını" aktardı.

KAN'ın haberinde, saldırının tamamen Amerikan savaş uçakları ve gemileri tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, İran'ın İsrail'e ve Orta Doğu'da ABD kuvvetlerinin konuşlandığı ülkelere yönelik füze fırlatabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Haaretz gazetesinin haberinde ise İsrail ordusunun ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın olası füze saldırılarına karşı hazırlık yaptığı kaydedildi.

Öte yandan KAN, dün düzenlenen ABD saldırılarına katılan yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalktığını hatırlatarak, İsrail savunma sistemlerinin yüksek alarm durumuna getirildiğini belirtti.

İran basını, ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Trump, Beyaz Saray'da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.