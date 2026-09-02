ABD'nin İran'a yönelik saldırısında 2 tanker vuruldu: Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor - Son Dakika
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ABD'nin İran'a yönelik saldırısında 2 tanker vuruldu: Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor

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ABD ordusunun, İran'a ait 2 tankere saldırı düzenlediği iddia edildi. Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Trump'ın onayladığı 'tankere tanker' politikası kapsamında düzenlenen saldırıda tankerlerin makine dairelerinin vurulduğunu öne sürdü. Saldırının amacının, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik tehdidini azaltmak olduğu belirtilirken, ABD'nin yaklaşık 100 hedefe saldırdığı ve İran'ın misillemesinin başarısız olduğu kaydedildi.

ABD ordusunun, yeni "tankere tanker" politikası kapsamında İran'a ait 2 tankere saldırı düzenlediği iddia edildi.

Axios haber sitesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayladığı yeni "tankere tanker" politikasının bir parçası olarak İran'a ait 2 tankere saldırı düzenlendiğini öne sürdü.

Saldırıların amacının, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerleri hedef almasını caydırmak olduğunu savunan yetkililer, ABD'nin dün yaklaşık 100 hedefe saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkililer, İran hükümetine ait tankerlerin, ABD'nin deniz ablukası sınırının kuzeyine yakın İran kıyısında demir atmış olduğunu, ABD insansız hava araçlarının füze saldırısıyla tankerlerin makine odalarının vurulduğunu ifade etti.

ABD'nin hedefleri arasında İran'ın hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin bulunduğunu aktaran yetkililer, İran'ın "misillemesinin başarısız olduğunu" savundu.

Yetkililer, İran'dan fırlatılan yaklaşık 25 balistik füzenin yarısının Ürdün hava sahasına ulaştığını, 10'una müdahale edildiği ve 3'ünün can veya mal kaybına yol açmadan düştüğünü belirtti.

İran'ın ABD'nin Bahreyn'deki üslerini 2 düzine İHA ve Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerini 2 İHA ile hedef aldığını aktaran yetkililer, bu İHA'lara da müdahale edildiğini söyledi.

Yetkililer, bu saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki "saldırı kapasitesinin azaltıldığını", ticari gemilere "tehdit düzeyini azaltarak en az bir ay zaman kazandırıldığını" savundu.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu vurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran devlet medyasından çıkan haberlerin farkındayız. ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusunun aksine asla sivilleri hedef almaz." ifadesini kullandı.

CENTCOM, dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a yönelik saldırısında 2 tanker vuruldu: Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor - Son Dakika

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