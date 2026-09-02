ABD'nin İran'daki füze saldırılarında Huzistan'da 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'nin İran'daki füze saldırılarında Huzistan'da 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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ABD'nin İran'a dün gece düzenlediği füze saldırılarında ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletinde 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Huzistan Vali Yardımcısı Veliullah Hayati, eyaletteki 3 noktaya yönelik saldırılarda Ahvaz ve Ağacari kentleri çevresindeki bölgelerin hedef alındığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu.

ABD'nin İran'a dün gece düzenlediği füze saldırılarında ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletinde 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Vali Yardımcısı Veliullah Hayati, olaya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, dün gece eyalette 3 noktaya düzenlenen füze saldırılarında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

İranlı yetkili, saldırıların Huzistan'daki Ahvaz ve Ağacari kentleri çevresindeki bölgelere yönelik gerçekleştirildiğini kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İran'daki füze saldırılarında Huzistan'da 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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