ABD'nin İran Limanlarına Deniz Ablukası Başladı, Trump Tehditlerini Sürdürüyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin İran Limanlarına Deniz Ablukası Başladı, Trump Tehditlerini Sürdürüyor

14.04.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını başlattı. Başkan Trump, ablukanın ihlal edilmesi durumunda gemilerin yok edileceğini duyurdu. Ablukanın amacı, İran'ın ihracat gelirlerini kısıtlamak olarak belirtiliyor. Petrol fiyatları, belirsizlik nedeniyle yüzde 8 arttı.

ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası pazartesi günü yürürlüğe girdi. Başkan Donald Trump, ablukayı delmeye kalkışan saldırı gemilerinin 'yok edileceğini' belirterek, İran donanmasının büyük kısmının zaten yok edildiğini, ancak ablukaya yaklaşan gemilerin derhal ortadan kaldırılacağını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı, tüm İran Körfezi limanlarının ve kıyı bölgelerinin abluka altına alındığını açıkladı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları da ablukanın tüm gemi trafiği için geçerli olduğunu bildirdi. Trump, daha önce Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacağını duyurmuştu ve düşünce kuruluşları, amacın İran'ı ihracat gelirinden mahrum bırakmak olduğunu belirtti.

Ateşkesin ardından savaşın yeniden başlayacağına dair belirti olmamasına rağmen, petrol fiyatları yüzde 8 artış gösterdi. Hafta sonu görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması, savaşı sona erdirecek anlaşma umutlarını azalttı. İran, ablukayı korsanlık olarak nitelendirirken, Çin ve NATO müttefikleri planı eleştirdi. Fransa ve İngiltere, barışçıl bir misyon için hazırlık yapıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İhracat, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran Limanlarına Deniz Ablukası Başladı, Trump Tehditlerini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 01:23:54. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'nin İran Limanlarına Deniz Ablukası Başladı, Trump Tehditlerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.