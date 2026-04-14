ABD'nin İran Limanlarına Deniz Ablukası Başladı, Trump Tehditlerini Sürdürüyor

ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası pazartesi günü yürürlüğe girdi. Başkan Donald Trump, ablukayı delmeye kalkışan saldırı gemilerinin 'yok edileceğini' belirterek, İran donanmasının büyük kısmının zaten yok edildiğini, ancak ablukaya yaklaşan gemilerin derhal ortadan kaldırılacağını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı, tüm İran Körfezi limanlarının ve kıyı bölgelerinin abluka altına alındığını açıkladı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları da ablukanın tüm gemi trafiği için geçerli olduğunu bildirdi. Trump, daha önce Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacağını duyurmuştu ve düşünce kuruluşları, amacın İran'ı ihracat gelirinden mahrum bırakmak olduğunu belirtti.

Ateşkesin ardından savaşın yeniden başlayacağına dair belirti olmamasına rağmen, petrol fiyatları yüzde 8 artış gösterdi. Hafta sonu görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması, savaşı sona erdirecek anlaşma umutlarını azalttı. İran, ablukayı korsanlık olarak nitelendirirken, Çin ve NATO müttefikleri planı eleştirdi. Fransa ve İngiltere, barışçıl bir misyon için hazırlık yapıyor.