ABD'nin İsrail'e Askeri Yardımı Artıyor - Son Dakika
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ABD'nin İsrail'e Askeri Yardımı Artıyor

ABD, Gazze'deki soykırım sonrası İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulundu.

07.10.2024 11:18
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ABD yönetiminin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın ardından İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulunduğu, bunun da Orta Doğu'daki çatışmaların artmasına neden olduğu belirtildi.

Brown Üniversitesi, ABD'nin Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana İsrail'e yaptığı askeri yardımlara ilişkin bir rapor yayımladı.

ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulunduğu, bunun da bir yıl içerisinde Tel Aviv'e yapılan en yükse hibe olduğu aktarıldı.

ABD'nin yaptığı yardımların büyük çoğunluğunu top mermileri ve hava saldırılarında kullanılan yaklaşık bir tonluk sığınak delici ile güdümlü füzelerin oluşturduğu ifade edildi.

Washington'un yaptığı askeri yardımlar içerisinde "Demir Kubbe" gibi İsrail'in hava savunma sistemlerine 4 milyar dolarlık hibesi de yer alıyor.

Raporda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı kamuya açık askeri yardımın aksine, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e ne tür askeri yardımlarda bulunduğuna dair tam ayrıntıları paylaşmadığına dikkati çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bürokratik manevralarla İsrail'e yaptığı yardımların tam miktarını ve sistem türlerini gizlemeye çabaladığına işaret edildi.

Buna ek olarak ABD'nin 7 Ekim'den sonra Yemen'deki Husilere karşı düzenlenenler başta olmak üzere Orta Doğu'daki "askeri operasyonlarına" da 4,86 milyar dolar harcadığı kaydedildi.

ABD, İsrail'e 251 milyar dolar askeri yardım yaptı

ABD'nin bugüne kadar en fazla askeri yardım yaptığı ülkenin İsrail olduğu belirtiliyor.

Rapora göre, ABD, İsrail'e 1959'dan bu yana 251 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.

ABD yönetimi, 1999'dan bu yana her yıl düzenli olarak İsrail'e askeri yardımda bulunuyor. 1999'da 2,7 milyar dolar olan bu askeri yardım, 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İsrail'e Askeri Yardımı Artıyor - Son Dakika

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