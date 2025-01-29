ABD'nin Los Angeles kentinde, Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türk konsoloslar anıldı - Son Dakika
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ABD'nin Los Angeles kentinde, Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türk konsoloslar anıldı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde, Ermeni teröristler tarafından 1973'te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar, Konsolos Bahadır Demir ve 1982'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan için anma töreni düzenlendi.

29.01.2025 10:48
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde, Ermeni teröristler tarafından 1973'te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar, Konsolos Bahadır Demir ve 1982'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan için anma töreni düzenlendi.

Los Angeles Başkonsolosluğu, Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türk diplomatlar için iki ayrı noktada anma töreni gerçekleştirdi.

Santa Barbara'da düzenlenen ilk törende, Ermeni bir terörist tarafından 27 Ocak 1973'te şehit edilen Başkonsolos Baydar ve Konsolos Demir anıldı.

Başkonsolos Arıkan ise 28 Ocak 1982'de şehit edildiği noktada düzenlenen törende yad edildi.

Törenlere, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, ?? Azerbaycan Başkonsolosu ve Güney California Türk Amerikan Derneği (ATASC) üyelerinin yanı sıra Türk vatandaşları katıldı.

Başkonsolos Baydar ve Konsolos Demir'in, Ermeni terörüne kurban giden ilk dışişleri şehitleri olduğunu vurgulayan Kuzum, Ermeni teröristlerin birçok diplomatı, eşlerini ve çocuklarını alçakça saldırılarla hedef aldığını söyledi.

Kuzum, Dışişleri Bakanlığı mensubu olarak yaşanan acıların halen "çok derin" hissedildiğini ifade etti.

Ermeni terörü kurbanı Türk diplomatlar

ABD'nin Santa Barbara kentinde 27 Ocak 1973'te Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in, Ermeni asıllı Amerikalı Gurgen Mıgırdiç Yanıkyan tarafından şehit edilmeleri, Türk diplomatlara yönelik yapılan ilk saldırı oldu.

Yanıkyan'ın bireysel terörizm olarak nitelendirilebilecek söz konusu saldırısı, Türk diplomatlarına karşı suikastlar zincirini başlattı ve örgütlü Ermeni terörizmini tetikledi.

Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan da 1982'de terör örgütlerinin eylemlerinde şehit oldu.

Türk diplomatlara yönelik saldırıların büyük çoğunluğu, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Los Angeles kentinde, Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türk konsoloslar anıldı - Son Dakika


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