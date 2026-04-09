ABD'nin NATO'dan Çekilme İhtimali ve Türkiye'ye Etkileri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin NATO'dan Çekilme İhtimali ve Türkiye'ye Etkileri

09.04.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Zakir Avşar, ABD'nin NATO'dan çekilme olasılığını analiz etti. NATO'nun geleceği, ABD'nin angajmanını azaltması durumunda Avrupa güvenlik mimarisinin dönüşüm baskısı altına girebileceğini ve Türkiye'nin bu süreçte merkezi bir rol üstlenebileceğini vurguladı.

ANKARA - BHA Akademisyen ve Haber7.com yazarı Prof. Dr. Zakir Avşar, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalini analiz etti. NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmalar, özellikle ABD Başkanı'nın konuyu sıkça gündeme getirmesiyle kaygı verici hale geldi. NATO, yüksek derecede kurumsallaşmış bir güvenlik mimarisi olup, dağılması için uç koşullar gerekmektedir. Mevcut jeopolitik ortamda, Rusya tehdidi devam ederken, böyle bir çözülme rasyonel görünmemektedir.

ABD'nin NATO'dan çekilmesi uluslararası hukuk açısından Washington Antlaşması'nın 13. maddesiyle mümkündür, ancak belirleyici olan ABD iç hukukudur. Amerikan anayasası antlaşmalardan çekilme konusunda açık hüküm içermez, bu da yürütme ile yasama arasında gri bir alan yaratmıştır. Kongre, 2023 ve 2024'te kabul edilen düzenlemelerle başkanın NATO'dan tek taraflı çekilmesini engelleyen bağlayıcı hükümler getirdi. Bu, çekilmeyi teorik olarak mümkün ancak pratikte zor hale getirmektedir, çünkü Senato'da üçte iki çoğunluk veya Kongre'den özel bir yasa gerektirir.

ABD başkanı, resmen ayrılmadan da NATO'nun işleyişini etkileyebilir, örneğin savunma bütçesini azaltarak veya askeri angajmanı sınırlandırarak. Bu nedenle en gerçekçi senaryo, formel bir çekilmeden ziyade 'işlevsel aşınma' sürecidir. ABD'nin angajmanını azaltması durumunda Avrupa güvenlik mimarisi dönüşüm baskısı altına girer ve stratejik özerklik arayışları hız kazanabilir, ancak ABD'nin kapasitesini kısa vadede ikame etmek zordur.

Türkiye açısından, ABD'nin rolünün azalması, coğrafi konumu ve askeri kapasitesi nedeniyle stratejik değerini artırabilir. Ancak bu, daha karmaşık bir stratejik ortam getirir; Türkiye, kendi caydırıcılık kapasitesine yatırım yapmak ve Rusya ile dengeli ilişkiler kurmak zorunda kalabilir. Sonuç olarak, NATO'nun yakın vadede dağılması beklenmemekle birlikte, yapısal dönüşüm kaçınılmazdır. ABD'nin angajmanını azaltması, NATO'yu daha gevşek bir güvenlik düzenine dönüştürebilir ve Türkiye bu süreçte merkezi bir rol oynayacaktır.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Zakir Avşar, Türkiye, Güncel, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı

12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 12:51:35.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.