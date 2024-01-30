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ABD'nin silah satışları geçen yıl 238 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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ABD'nin silah satışları geçen yıl 238 milyar dolara ulaştı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle bölgesel silah talebinin artmasıyla, ABD'nin silah satışları geçen yıl ciddi artış göstererek toplamda 238 milyar dolara ulaştı. ABD'nin 2023 yılında yabancı ülkelere silah satışları dikkat çekici boyutlara erişti. Savunma kapasitesini genişletme çabasında olan Ukrayna'nın komşusu Polonya, ABD'den en büyük silah alımı yapan ülkelerden biri oldu. ABD'nin silah satışları, Ukrayna savaşı nedeniyle uzun yıllardır Washington'dan sonraki en büyük ikinci silah satıcısı Moskova'dan uzaklaşan ülkeler tarafından artırıldı.

ABD\'nin silah satışları geçen yıl 238 milyar dolara ulaştı
30.01.2024 - 10:35,
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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın etkisiyle bölgesel silah talebinin artmasıyla, ABD'nin silah satışları geçen yıl ciddi artış göstererek toplamda 238 milyar dolara ulaştı.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin 2023 yılında yabancı ülkelere silah satışları dikkat çekici boyutlara erişti.

Dışişleri Bakanlığının ekim ayında sona eren mali yıl için hükümete hazırladığı raporda, ABD hükümetinin 2022'ye kıyasla geçen sene yüzde 56'lık artışla 81 milyar dolarlık satış için doğrudan pazarlık yaptığı bildirildi.

Amerikan savunma şirketlerinin yabancı ülkelere yaptığı doğrudan satışlarla birlikte ise geçen yıl toplam satış miktarı 238 milyar dolar olarak kaydedildi.

Polonya 30 milyar dolar değerinde silah aldı

Savunma kapasitesini genişletme çabasında olan Ukrayna'nın komşusu Polonya, ABD'den en büyük silah alımı yapan ülkelerden biri oldu.

12 milyar dolar değerinde Apache helikopterleri satın alan Polonya, HIMARS çoklu roketatar sistemi için 10 milyar dolar ve M1A1 Abrams tankları için 3,75 milyar dolar ödedi.

Polonya, ayrıca, entegre hava ve füze savunma muharebe sistemlerine 4 milyar dolar harcadı.

Başbakan Donald Tusk, önceki hükümetin Polonya'yı "Avrupa'nın en güçlü kara gücü" yapmayı hedefleyen askeri modernizasyon programını sürdürmeyi taahhüt etmişti.

ABD'nin silah satışları, Ukrayna savaşı nedeniyle uzun yıllardır Washington'dan sonraki en büyük ikinci silah satıcısı Moskova'dan uzaklaşan ülkeler tarafından artırıldı.

Almanya, Chinook tipi helikopterlere 8,5 milyar dolar harcadı.

Bulgaristan, Stryker tipi zırhlı araçlara 1,5 milyar dolar öderken, Norveç 1 milyar dolar değerinde çok işlevli helikopterler satın aldı.

Çek Cumhuriyeti ise 5,6 milyar dolarlık F-35 savaş uçakları ve mühimmatı satın aldı.

Güney Kore F-35 uçaklarına 5 milyar dolar ödedi

Amerikan silahları Avrupa dışında da yoğun ilgi gördü.

Güney Kore, F-35 savaş uçakları için 5 milyar dolar öderken, Avustralya C130J-30 Super Hercules tipi uçaklara 6,3 milyar dolar harcadı.

Japonya da E-2D Hawkeye tipi gözetleme uçağı için 1 milyar dolarlık anlaşmaya vardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'nin silah satışları geçen yıl 238 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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